  1. Пятый канал
  4. В Саратове вспыхнул пожар в многоквартирном жилом доме — есть погибшие

В Саратове вспыхнул пожар в многоквартирном жилом доме — есть погибшие

, 4:13 Видео 106

Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : YouTube @164Andrey

Ночью в четверг, 22 августа, в Саратове произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Как сообщается на сайте регионального МЧС, в результате ЧП погибли люди.

«Пожар произошел в частично расселенном доме по улице Вольской, 8. Две женщины погибли: одна на пожаре, другая — в карете скорой помощи. И одна пострадала», — цитирует ТАСС представителя ГУ МЧС по Саратовской области.

Площадь пожара, по предварительным данным, составила 600 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован, на месте работали 77 человек и 23 единицы техники. Других подробностей пока нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о шокирующем случае в Москве. Молодой человек в одном из столичных дворов облил воспламеняющейся жидкостью стол, за которым сидел мужчина, поджег его и скрылся.

Читайте также

+14° Днём +19°
Ночью +12°
66.26
-0.52 73.50
-0.48
Гороскоп на 22 августа: Козероги, пришло время пошалить!

Последние новости

5:15
Путин пообещал ответ на новую угрозу со стороны США
5:04
«По паре яиц!»: Волочкова намекнула на приключение с двумя мужчинами — видео
4:44
Видео: в аэропорту Калифорнии сгорел пассажирский самолет
4:13
В Саратове вспыхнул пожар в многоквартирном жилом доме — есть погибшие
3:30
Гороскоп на 22 августа: Козероги, пришло время пошалить!
2:24
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в 1-м матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ 

Сейчас читают

День Матфея Змеесоса: что можно и нельзя делать 22 августа
Гороскоп на 22 августа: Козероги, пришло время пошалить!
«Безобразие!»: Бузова засветила зону бикини — фото

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги