Ночью в четверг, 22 августа, в Саратове произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Как сообщается на сайте регионального МЧС, в результате ЧП погибли люди.

«Пожар произошел в частично расселенном доме по улице Вольской, 8. Две женщины погибли: одна на пожаре, другая — в карете скорой помощи. И одна пострадала», — цитирует ТАСС представителя ГУ МЧС по Саратовской области.

Площадь пожара, по предварительным данным, составила 600 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован, на месте работали 77 человек и 23 единицы техники. Других подробностей пока нет.

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