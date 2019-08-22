Ночью в четверг, 22 августа, в Саратове произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Как сообщается на сайте регионального МЧС, в результате ЧП погибли люди.
Площадь пожара, по предварительным данным, составила 600 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован, на месте работали 77 человек и 23 единицы техники. Других подробностей пока нет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о шокирующем случае в Москве. Молодой человек в одном из столичных дворов облил воспламеняющейся жидкостью стол, за которым сидел мужчина, поджег его и скрылся.