Сестра Эмина Агаларова подтвердила, что ее квартиру обокрали

Неизвестные похитили крупную сумму из квартиры Сабины Агаларовой на Ленинском проспекте в Москве.

Эту информацию 5-tv.ru подтвердила сама сестра азербайджанского певца и продюсера Эмина Агаларова. Родственница 39-летнего вице-президента группы компаний Crocus Group завила, что добычей злоумышленников стали около 4,6 миллиона рублей и две шубы.

По данным 5-tv.ru, следователи не нашли на месте преступления следов взлома, а ключи от двухэтажной квартиры и сейфа, предварительно, были только у Сабины.

В настоящий момент следователи проводят проверку по факту этого происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит роскошное поместье народного артиста Азербайджана и Адыгеи Эмина Агаларова на Новорижском шоссе.