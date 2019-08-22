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  4. Сестра Эмина Агаларова подтвердила, что ее квартиру обокрали

Сестра Эмина Агаларова подтвердила, что ее квартиру обокрали

, 12:03 Интервью 79

Родственница известного азербайджанского артиста, бизнесмена и мецената Сабина Агаларова заявила, что добычей неизвестных стали более 4,5 миллиона рублей.

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Фото, видео : 5-tv.ru, ВКонтакте @shou_biznes

Неизвестные похитили крупную сумму из квартиры Сабины Агаларовой на Ленинском проспекте в Москве.

Эту информацию 5-tv.ru подтвердила сама сестра азербайджанского певца и продюсера Эмина Агаларова. Родственница 39-летнего вице-президента группы компаний Crocus Group завила, что добычей злоумышленников стали около 4,6 миллиона рублей и две шубы.

По данным 5-tv.ru, следователи не нашли на месте преступления следов взлома, а ключи от двухэтажной квартиры и сейфа, предварительно, были только у Сабины.

В настоящий момент следователи проводят проверку по факту этого происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит роскошное поместье народного артиста Азербайджана и Адыгеи Эмина Агаларова на Новорижском шоссе.

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