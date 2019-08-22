Западный военный округ отмечает 155 лет со дня основания

В полдень 22 августа Петропавловская пушка в Петербурге выстрелила в честь юбилея Западного военного округа, который был образовал 155 лет назад. Для гостей праздника военный оркестр сыграл марши разных эпох.

Состоялся и плац-концерт. Слаженные действия военных превратили строевые приемы в эффектное шоу. Тем более, что в руках было раритетное оружие — самозарядные карабины Симонова образца 1949-го года.

Тут же можно было увидеть и самое современное вооружение. На территории Петропавловской крепости открыли передвижную выставку и развернули мобильный пункт отбора на военную службу.

Ну, а завершит военный праздник — красочный салют над Невой, который прогремит в 22.00 из 12 артиллерийских орудий и салютных установок.

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