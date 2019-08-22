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  4. Ко Дню флага РФ в МВД подготовили трогательное видео с малышами

Ко Дню флага РФ в МВД подготовили трогательное видео с малышами

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Дети полицейских рассказали о том, какой они видят свою Родину.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Илья Питалев, МВД РФ

В четверг, 22 июля, в россияне отметят День государственного флага РФ. Специально к празднику сотрудники МВД подготовили трогательное видео, посвященное не только самому флагу, но и России.

В съемках ролика приняли участие дети служащих ведомства. Они нарисовали картины о своей жизни в России и рассказали о том, что обозначают цвета государственного триколора, и на какое животное, по их мнению, похожа страна. Кто-то увидел схожесть с гордым орлом, а кто-то — с милым и пушистым домашним питомцем.

«Видео получилось трогательным и искренним», — считает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россияне отметили День русской тельняшки.

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