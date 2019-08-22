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  4. «Миссис Россия Globe» и мать четырех сыновей раскрыла секрет стройности

«Миссис Россия Globe» и мать четырех сыновей раскрыла секрет стройности

, 17:23 15

Ксения Кривко представит Россию на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае.

Фото : Instagram @krivko_ksenia

Победительница конкурса красоты «Миссис Россия-2019» в номинации «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово в интервью РИА Новости поделилась своим секретом стройности. Женщина рассказала, что оставаться в форме ей помогают спортивные тренировки три раза в неделю, занятия йогой и отказ от мяса. У Ксении Кривко четверо сыновей десяти, восьми, пяти и двух лет. По ее словам, каждый раз после родов она набирала около 25 килограммов.

«Своим личным примером хочу всем девчонкам показать, что возможно быть стройной. Занимаюсь три раза в неделю в спортзале, это силовые тренировки в группе и индивидуальные с тренером. Плюс йога», — рассказала «Миссис Россия».

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Кривко призналась, что отказалась от мяса год назад, употребляет только рыбу и морепродукты. Ее вес при росте 175 сантиметров составляет 57-58 килограммов. Ксения отметила, что не собирается останавливаться на достигнутом. Женщина не исключает, что в будущем у нее еще появятся дети.

Ксения Кривко будет представлять Россию в декабре на международном конкурсе красоты в Китае. Красавица отправится туда 27 ноября, сам конкурс «Миссис Земной шар» пройдет 8 декабря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фермерша-блогерша из Ленобласти победила в конкурсе «Миссис Россия».

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