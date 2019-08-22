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  4. Подруга механика назвала алкоголь и кальян причиной пожара на теплоходе

Подруга механика назвала алкоголь и кальян причиной пожара на теплоходе

, 17:14 53

По словам девушки, в последнее время ее парень испытывал стресс из-за неурядиц на работе.

Фото : 5-tv.ru

Подруга механика, погибшего в результате пожара на пассажирском теплоходе «Петр Чайковский», в интервью телеканалу «78» назвала причины произошедшей трагедии. По словам Виктории, виной всему стали стресс, алкоголь и кальян, оказавшийся не вовремя под рукой 24-летнего парня.

Девушка рассказала, что она вместе с Андреем приехала в Петербург из Ростова. Молодой человек на протяжении почти четырех лет служил механиком на судне. В последнее время дела на работе у него не ладились. Виктория отмечает, что некий «Палыч» якобы «обижал» Андрея и не доплачивал. Кроме того, парень не был уверен в себе и считал, что его девушке стоит найти кого-то побогаче, чем он.

Злополучной ночью молодой человек, по ее словам, напился у себя в каюте вместе со своим приятелем. В определенный момент у Андрея «сорвало крышу» — он начал вести себя буйно, швырять все вокруг и разбрасывать руками горящие угли из кальяна, что и стало причиной возгорания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курение кальяна могло стать причиной пожара на теплоходе «Петр Чайковский».

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