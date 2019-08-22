Курение кальяна могло стать причиной пожара на теплоходе «Петр Чайковский»

Одной из возможных причин пожара на пассажирском теплоходе «Петр Чайковский» могло стать курение кальяна в каюте.

В распоряжении 5-tv.ru появилось фото, на котором изображен погибший в результате ЧП 25-летний механик Андрей К. и его приятель. На снимке молодые люди, обнявшись, сидят в каюте, где предположительно произошло возгорание. Один из них держит в руке мундштук.

5-tv.ru

Пожар на теплоходе «Петр Чайковский» вспыхнул утром в четверг, 22 августа, когда судно было пришвартовано у причала на Октябрьской набережной в Петербурге. На берег были эвакуированы более 300 человек, среди которых пассажиры и персонал. В ликвидации огня было задействовано 50 спасателей.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео последствий пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Петербурге.