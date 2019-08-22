  1. Пятый канал
  4. СК РФ возбудил уголовное дело после пожара на теплоходе «Петр Чайковский»

СК РФ возбудил уголовное дело после пожара на теплоходе «Петр Чайковский»

, 16:22 Эфирная новость 73

Судно было пришвартовано у причала на Октябрьской набережной в Петербурге, когда в каюте механика утром в четверг, 22 августа, вспыхнул огонь.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, МЧС РФ

В Петербурге после пожара на теплоходе «Петр Чайковский» возбудили уголовное дело.

Расследованием занимаются сотрудники Следственного комитета на транспорте.

ЧП произошло утром 22 августа. С горящего судна успели эвакуировать более 200 человек.

В причинах возгорания сейчас разбираются и следователи. Основных версий две: неосторожное обращение с огнем, появилась информация, что механик курил в каюте, и неисправность электропроводки

Сообщается об одном погибшем.

Как начался пожар? Хроника происшествия и первые версии случившегося — в материале Сергея Лескова.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео последствий пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Петербурге.

Читайте также

+21° Днём +19°
Ночью +12°
65.62
-0.64 72.83
-0.67
Гороскоп на 22 августа: Козероги, пришло время пошалить!

Последние новости

17:23
«Миссис Россия Globe» и мать четырех сыновей раскрыла секрет стройности
17:14
Подруга механика назвала алкоголь и кальян причиной пожара на теплоходе
17:01
«Это конец»: кому Александра Назарова адресовала свои последние слова
16:51
На горящем складе в Петербурге рухнули перекрытия, площадь пожара — 4000 кв. метров
16:44
«Русалка!» Подписчики пришли в восторг от фото супруги Малинина на море
16:36
Как россияне отнеслись к идее о четырехдневной рабочей неделе?

Сейчас читают

«Идеальные ноги»: Рудковская думает застраховать свою самую популярную часть тела
«Вышла замуж из-за генофонда»: звезда «Не родись красивой» о своем браке
Инспектор пожарной безопасности «Магнита» умер от передозировки наркотиков

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги