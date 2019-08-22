СК РФ возбудил уголовное дело после пожара на теплоходе «Петр Чайковский»

В Петербурге после пожара на теплоходе «Петр Чайковский» возбудили уголовное дело.

Расследованием занимаются сотрудники Следственного комитета на транспорте.

ЧП произошло утром 22 августа. С горящего судна успели эвакуировать более 200 человек.

В причинах возгорания сейчас разбираются и следователи. Основных версий две: неосторожное обращение с огнем, появилась информация, что механик курил в каюте, и неисправность электропроводки

Сообщается об одном погибшем.

Как начался пожар? Хроника происшествия и первые версии случившегося — в материале Сергея Лескова.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео последствий пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Петербурге.