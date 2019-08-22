Видео последствий пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара, произошедшего на борту пассажирского теплохода «Петр Чайковский». Судно было пришвартовано у причала на Октябрьской набережной в Петербурге, когда в каюте механика утром в четверг, 22 августа, вспыхнул огонь. Пострадавший мужчина скончался в машине «скорой» от полученных травм по дороге в больницу.

«Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту пожара на теплоходе „Петр Чайковский“, пришвартованном на Октябрьской набережной Петербурга, по признакам преступления, предусмотренного статьей „Нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека“», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» в Петербурге.