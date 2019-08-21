Кто будет опекуном осиротевшей 10-летней внучки Назаровой

Народная артистка России Александра Назарова, скончавшаяся во вторник, 20 августа, одна воспитывала свою внучку Сашу. Отец малышки погиб, когда ребенку было всего два года. По некоторым сведениям, матери девочки тоже нет в живых. Коллеги звезды переживали, что после смерти бабушки маленькая Саша останется совсем одна.

Как сообщил ФАН источник в театральных кругах, у школьницы остался единственный опекун — сестра мужа Назаровой. По данным агентства, сейчас девочка находится в детском лагере в Анапе, однако в ближайшее время будет доставлена в Москву — этот вопрос вынесен на обсуждение на готовящемся совете в театре имени Ермоловой. Также на собрании будет принято решение о времени и месте похорон известной актрисы.

Ранее 5-tv.ru сообщал причину смерти Александры Назаровой.