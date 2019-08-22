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  4. Диану Арбенину перепутали с известной американской футболисткой

Диану Арбенину перепутали с известной американской футболисткой

, 18:12 49

Курьезная ситуация произошла в США, когда певица вместе с детьми зашла в ресторан.

Фото : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Российская певица Диана Арбенина оказалась в довольно курьезной ситуации в США. Ее перепутали со звездой женского американского футбола, передает 78.ru.

О необычном случае лидер рок-группы «Ночные снайперы» рассказала в соцсети. Сейчас певица вместе с детьми находится в Атланте, где они посещают парки и музеи. Как-то Арбенина зашла с сыном и дочерью в ресторан поужинать. К их столику подошел шеф-повар вместе с работником заведения. Они выразили слова благодарности артистке за прекрасный футбол и кубок.

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«Сегодня я впервые в жизни стала прекрасным футболистом», — сказала Арбенина.

Оказалось, что российскую певицу спутали со звездой американского женского футбола — Меган Рапино. Ее команда победила в женском чемпионате мира. Стоит отметить, что в их внешности и правда есть что-то общее.

Ранее Диана Арбенина рассказала, почему стремительно похудела. Теряя килограммы, артистка заподозрила, что чем-то тяжело больна.

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