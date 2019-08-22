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Видео: новейший беспилотник Минобороны «Форпост-Р» совершил первый полет

, 19:45 Видео 37

Разведывательный БПЛА начнет поступать на вооружение в российские войска с 2020 года.

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Фото, видео : МО РФ

Минобороны России обнародовало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р», передает RT.

Разведывательный аппарат начнет поступать в российские войска с 2020 года. Его производят на Уральском заводе гражданской авиации. «Форпост-Р» весит 500 килограммов и создан из отечественных материалов. Аппарат оснащен российскими двигателем двигатель АПД-85 и программным обеспечением.

Модернизированный БПЛА способен вести круглосуточную разведку на высоте до шести тысяч метров и максимальной продолжительностью полета 18 часов.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры первого полета военного беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У».

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Видео: новейший беспилотник Минобороны «Форпост-Р» совершил первый полет

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