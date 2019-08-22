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«У него депрессия» — мать о состоянии «мажора», сбившего пенсионерку в Москве

, 21:35 Интервью 62

19-летний водитель люксового Mercedes насмерть сбил пожилую женщину на 3-й Песчаной улице.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

Мать 19-летнего водителя Mercedes, насмерть сбившего пожилую женщину на 3-й Песчаной улице в Москве, рассказала о состоянии своего сына после аварии. По словам женщины, молодой человек пребывает в депрессии после случившегося, поэтому она просит его не беспокоить.

«Его нет, ну, случилось и случилось, со всяким бывает. У ребенка стресс, очень прошу его не беспокоить, у него депрессия, ребенок, 19 лет. У него депрессия. <.> Ребенок все время на лекарствах. Я все понимаю, я все знаю, мама, у меня тоже болит душа. Ребенок домашний, ну, случилось. Это же не намеренно, я тоже переживаю. У него характеристика очень хорошая, он студент», — поделилась мать 19-водителя, попавшего в ДТП.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места аварии, на которых видно, как пожилая женщина выходит на проезжую часть в неположенном месте, и в этот момент иномарка несется на высокой скорости и сбивает пенсионерку. По словам очевидца происшествия, виновник ДТП сбежал.

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