Мать 19-летнего водителя Mercedes, насмерть сбившего пожилую женщину на 3-й Песчаной улице в Москве, рассказала о состоянии своего сына после аварии. По словам женщины, молодой человек пребывает в депрессии после случившегося, поэтому она просит его не беспокоить.
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Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места аварии, на которых видно, как пожилая женщина выходит на проезжую часть в неположенном месте, и в этот момент иномарка несется на высокой скорости и сбивает пенсионерку. По словам очевидца происшествия, виновник ДТП сбежал.