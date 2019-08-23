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  4. Двое мужчин ограбили проститутку на 85 тысяч рублей

Двое мужчин ограбили проститутку на 85 тысяч рублей

, 11:38 11

Потерпевшая обратилась в полицию спустя неделю после произошедшего. Один из подозреваемых задержан.

Фото : www.globallookpress.com / © Robert Schlesinger

Двое мужчин похитили у проститутки в Петербурге 85 тысяч рублей. Как стало известно 5-tv.ru, предполагаемые преступники пришли в квартиру на улице Типанова, где оказывались услуги интимного характера, под видом клиентов.

Злоумышленники, угрожая женщине электрошокером, забрали деньги и скрылись с места преступления. 36-летней потерпевший потребовалась неделя, чтобы собраться с мыслями и заявить о произошедшем в полицию.

22 августа один из подозреваемых был задержан. Им оказался нигде не работающий 35-летний житель Кингисеппа. Подельника мужчины в настоящий момент разыскивают полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вооруженный налет на отделение «Почты России» совершен в Екатеринбурге.

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