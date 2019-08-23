  1. Пятый канал
  4. «Будете стоять у гроба»: Садальский рассказал о загадочной смерти известной актрисы

«Будете стоять у гроба»: Садальский рассказал о загадочной смерти известной актрисы

, 13:07 Фото 24

Заслуженная артистка РСФСР Елена Майорова скончалась в 39 лет.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @stassadal, kino-teatr.ru

Российский актер театра и кино Станислав Садальский в пятницу, 23 августа, в день смерти звезды советского кинематографа Елены Майоровой, рассказал о загадочной гибели Заслуженной артистки РСФСР.

«45-й размер?»: Длинные ноги Рудковской едва поместились в кадр

По словам Садальского, Олег Ефремов, который возглавлял МХТ имени Чехова, морально подавлял Майорову.

«Пригласив в труппу любимую ученицу Табакова, он играл с ней, как с мышкой. То даст работу, то отнимет.
И грозил пальчиком за удачно сыгранную роль. Особенно в кино. Успех на стороне, в том числе и на киноэкране, всех мхатовских актеров подвергался осмеянию», — поделился воспоминаниями Станислав.

Instagram @stassadal

Впрочем, даже несмотря на такое отношение, Елена «самозабвенно служила» Ефремову, а он при этом фактически «наплевал» на свою актрису, считает Садальский. Зато, по словам артиста, Олег Табаков всегда был готов примчаться к своей любимой ученице.

Незадолго до смерти Майоровой, состояние актрисы стало внушать беспокойство ее коллегам.

«За три дня до смерти ей позвонила ассистентка режиссера и, будто почувствовав, что с ней что-то не в порядке, спросила: «Может, тебе что нужно?» Лена ответила: «Да. Приезжайте, будете стоять у гроба…» — рассказал подписчикам Садальский.

По словам артиста, Елена была похоронена без «обычных почестей». Ее гроб не стоял ни на сцене, ни даже в фойе. Он остался «в дальней гардеробной, где раньше оставляли грязные калоши». Художественный руководитель театра на похороны звезды не пришел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Станислав Садальский «украсил» лицо тату и обратился к психиатру.

Читайте также

+14° Днём +20°
Ночью +12°
65.62
-0.64 72.83
-0.67
Гороскоп на 23 августа: Водолеи, забудьте слово «стыд»!

Последние новости

13:07
«Будете стоять у гроба»: Садальский рассказал о загадочной смерти известной актрисы
13:00
Кириенко: Бухта Капсель, где проходит фестиваль «Таврида-АРТ», должен стать туристической Меккой
12:45
Производитель «Вия» требует с Джеки Чана и Шварценеггера 216 миллионов рублей
12:34
Роструд напомнил, как россияне будут отдыхать в ноябре
12:20
«45-й размер?»: Длинные ноги Рудковской едва поместились в кадр
12:12
Кто и почему срубил голубые ели перед «Газпром Ареной» в Петербурге

Сейчас читают

Горячо! Пышные формы «русской Кардашьян» в прозрачном кружеве взбудоражили сеть
Представители Заворотнюк опровергли слухи о раке головного мозга у актрисы
Лаврентьев день: что можно и нельзя делать 23 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги