«Будете стоять у гроба»: Садальский рассказал о загадочной смерти известной актрисы

Российский актер театра и кино Станислав Садальский в пятницу, 23 августа, в день смерти звезды советского кинематографа Елены Майоровой, рассказал о загадочной гибели Заслуженной артистки РСФСР.

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По словам Садальского, Олег Ефремов, который возглавлял МХТ имени Чехова, морально подавлял Майорову.

« Пригласив в труппу любимую ученицу Табакова, он играл с ней, как с мышкой. То даст работу, то отнимет.

И грозил пальчиком за удачно сыгранную роль. Особенно в кино. Успех на стороне, в том числе и на киноэкране, всех мхатовских актеров подвергался осмеянию », — поделился воспоминаниями Станислав.

Instagram @stassadal

Впрочем, даже несмотря на такое отношение, Елена «самозабвенно служила» Ефремову, а он при этом фактически «наплевал» на свою актрису, считает Садальский. Зато, по словам артиста, Олег Табаков всегда был готов примчаться к своей любимой ученице.

Незадолго до смерти Майоровой, состояние актрисы стало внушать беспокойство ее коллегам.

« За три дня до смерти ей позвонила ассистентка режиссера и, будто почувствовав, что с ней что-то не в порядке, спросила: «Может, тебе что нужно?» Лена ответила: «Да. Приезжайте, будете стоять у гроба… » — рассказал подписчикам Садальский.

По словам артиста, Елена была похоронена без «обычных почестей». Ее гроб не стоял ни на сцене, ни даже в фойе. Он остался «в дальней гардеробной, где раньше оставляли грязные калоши». Художественный руководитель театра на похороны звезды не пришел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Станислав Садальский «украсил» лицо тату и обратился к психиатру.