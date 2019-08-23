«Будете стоять у гроба»: Садальский рассказал о загадочной смерти известной актрисы

Российский актер театра и кино Станислав Садальский в пятницу, 23 августа, в день смерти звезды советского кинематографа Елены Майоровой, рассказал о загадочной гибели Заслуженной артистки РСФСР.
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По словам Садальского, Олег Ефремов, который возглавлял МХТ имени Чехова, морально подавлял Майорову.
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Впрочем, даже несмотря на такое отношение, Елена «самозабвенно служила» Ефремову, а он при этом фактически «наплевал» на свою актрису, считает Садальский. Зато, по словам артиста, Олег Табаков всегда был готов примчаться к своей любимой ученице.
Незадолго до смерти Майоровой, состояние актрисы стало внушать беспокойство ее коллегам.
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По словам артиста, Елена была похоронена без «обычных почестей». Ее гроб не стоял ни на сцене, ни даже в фойе. Он остался «в дальней гардеробной, где раньше оставляли грязные калоши». Художественный руководитель театра на похороны звезды не пришел.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Станислав Садальский «украсил» лицо тату и обратился к психиатру.