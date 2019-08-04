«Это в мозгу?»: Садальский «украсил» лицо тату и обратился к психиатру — фото

, 20:01 Фото 450

На странице актера в Instagram завязался диспут на тему: кто и зачем делает тату на своем теле.

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Фото, видео : Instagram @stassadal

Станислав Садальский спровоцировал в своем аккаунте в Instagram очередную бурную дискуссию. На этот раз о татуировках. Артист при помощи фотошопа «примерил» наколку с орнаментом на свое лицо и пришел в ужас. В своем посте он рассказал про родственника, который постоянно украшает себя тату.

«Спросил у специалиста психиатра: Почему? Желание сделать татуировку на теле объясняется попыткой скрыть какой-то физический недостаток… Недостатков видимых не увидел, все-таки наверно это в мозгу?» — пишет Садальский.

Instagram @stassadal

Он полагает, что «ни один нормальный человек» не посоветует кому-либо сделать тату и спрашивает мнения подписчиков. Интернет-сообщество живо откликнулось и завязался диспут. Оказалось, что большинство либо категорически осуждает любителей тату, либо относятся терпимо, но для себя не приемлют. Некоторые целые трактаты написали на эту тему. Однако довольно много нашлось и защитников такого рода самовыражения.

«Очень нравятся татуировки, если выполнены у профессионалов. Считаю это искусством. Свою первую сделала сознательно в 40 лет. Что думают другие не — волнует абсолютно, делала для себя, а не для кого-то. И уж точно меня не тревожит, что с ней будет в мои 70».

«Я буду веселой старушенцией в 70 лет, а не старой занудой!»

«Очень странно, что люди вообще думают о том, как будет выглядеть тату в 80! Какая разница! Там вся кожа будет выглядеть не очень, ее-то никто снимать и не думает!»

«А почему людей так беспокоят тату на других? Может проблемы с головой?» — пишут комментаторы.

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