День российского флага в Москве: Куда сходить и что посмотреть?

День Государственного флага Российской Федерации, согласно указу президента, ежегодно празднуется 22 августа. Часть торжественных мероприятий в Москве состоялась именно в этот день. Несмотря на это, основная масса из них состоится 24 и 25 августа, сообщает «Российская газета».

Торжества, посвященные российскому триколору, пройдут на 33 площадках столицы, в числе которых — проспект Академика Сахарова и парк Победы на Поклонной горе.

Мероприятия на проспекте Сахарова начнутся с флешмоба, который стартует в 11 часов. Его участники развернут полотнище, сотканное из двух тысяч флагов городов РФ. В этой акции будет задействовано более тысячи человек.

В 14.00 здесь же начнется большая концертная программа. Планируется, что ее зрителями станут порядка 100 тысяч человек, среди которых будут известные артисты, герои России, именитые спортсмены, космонавты и ученые. На сцене выступят Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, «Сурганова и оркестр» и другие знаменитости.

Празднование Дня флага России на Поклонной горе начнется в 13.00 у памятника героям Первой мировой войны, где свое мастерство продемонстрируют детские духовые оркестры — участники фестиваля «Спасская башня». Под аккомпанемент юных музыкантов пройдут показательные выступления наездников из Кремлевской школы верховой езды и Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка.

В 15.00 свои двери для всех желающих распахнет открытый кинотеатр, в котором пройдут мастер-классы для юных москвичей и гостей столицы, а также состоятся презентации фильмов детских киностудий и анимационного кино.

В Музее Победы, он же кинотеатр «Поклонка», в 20.00 пройдет показ фильма Василия Ливанова «Медный всадник России», а также состоится встреча со съемочной группой.

25 августа, в воскресенье, с 13.00 до 19.00 на Поклонной горе состоится праздничный концерт, в котором примут участие Денис Майданов, Алексей Хворостян и Владимир Девятов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипаж, севшего в поле Airbus A-321, поздравил россиян с Днем флага.