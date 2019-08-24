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Скоропостижно скончался кинопереводчик Юрий Живов

, 2:18 Видео 46

Переводчик-синхронист, голос которого знаком всем киноманам, умер в возрасте 61 года.

Фото : ВКонтакте @plohie_novosti_mc, YouTube @Vhs555

Не стало популярного переводчика-синхрониста Юрия Живова. Легенда «Горбушки» переводчик кино скоропостижно скончался 22 августа, сообщает портал News-life.ru.

С его голосом выросло целое поколение советских и российских любителей кино. Выпускник переводческого факультета Московского государственного педагогического института иностранных языков имени Мориса Тореза, Живов много лет жил и работал за границей.

Авторским переводом кинофильмов начал заниматься в 1987 году. Его первой работой стали озвучки фильмов «Любовник леди Чаттерлей», фильм ужасов «Вой» (The Howling) и комедия «Исповедь чистильщика окон».

Поначалу это было хобби, с 1993 года Живов стал заниматься только авторскими переводами фильмов на видеокассетах для студий и частных заказчиков. Мастер своего дела, он успевал за неделю переводить по 10-12 фильмов.

Юрию Живову 9 мая исполнился 61 год. Что стало причиной смерти — не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти заслуженного артиста России Виктора Власова.

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