В Италии скончался актер Карло Делле Пьяне

В столице Италии в пятницу, 23 августа, скончался известный актер, лауреат премии Венецианского кинофестиваля Карло Делле Пьяне. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на супругу артиста. Кинозвезде было 83 года.

Карло Делле Пьяне начал сниматься в возрасте 12-ти лет и за свою жизнь сыграл более чем в 100 кинокартинах. Он работал с такими прославленными итальянскими режиссерами, как Альберто Сорди, Витторио Де Сика, Тото и Пупи Авати. Невысокого роста с яркой внешностью, Пьяне чаще всего снимался в комедийных ролях. Хотя актерский диапазон позволял ему с легкостью справляться и с драматическими образами.

В 1986 году на Венецианском кинофестивале он удостоился «Серебряного льва» за лучшую мужскую роль в фильме «Рождественский подарок» режиссера Пупи Авати.

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