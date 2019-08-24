  1. Пятый канал
  4. В Италии скончался актер Карло Делле Пьяне

В Италии скончался актер Карло Делле Пьяне

, 6:16 42

Обладатель премии Венецианского кинофестиваля скончался в возрасте 83 лет.

Фото : ТАСС/imago stock&people

В столице Италии в пятницу, 23 августа, скончался известный актер, лауреат премии Венецианского кинофестиваля Карло Делле Пьяне. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на супругу артиста. Кинозвезде было 83 года.

Карло Делле Пьяне начал сниматься в возрасте 12-ти лет и за свою жизнь сыграл более чем в 100 кинокартинах.  Он работал с такими прославленными итальянскими режиссерами, как Альберто Сорди, Витторио Де Сика, Тото и Пупи Авати. Невысокого роста  с яркой внешностью, Пьяне чаще всего снимался в комедийных ролях. Хотя актерский диапазон позволял ему с легкостью справляться и с драматическими образами.

В 1986 году на Венецианском кинофестивале он удостоился «Серебряного льва» за лучшую мужскую роль  в фильме «Рождественский подарок» режиссера Пупи Авати.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти номинанта на премию «Оскар» Питера Фонды

Читайте также

+16° Днём +19°
Ночью +12°
65.60
-0.02 72.62
-0.21
Гороскоп на 24 августа: Раки, позвольте себе стать единорогом!

Последние новости

7:15
Три человека погибли в ДТП автобуса и легковушки в Волгоградской области
6:58
Варнава рассмешила поклонников, сравнив себя с мопсом — видео
6:47
США собирается снова открыть свое консульство в Гренландии
6:32
Бесконечные ноги Дарьи Пынзарь отвлекли фанатов от философских рассуждений
6:16
В Италии скончался актер Карло Делле Пьяне
5:59
Десерт сладкоежек: Простой и быстрый рецепт мандаринового желе — видео

Сейчас читают

Гороскоп на 24 августа: Раки, позвольте себе стать единорогом!
«Судьбу искушаете»: суеверные фанаты не оценили образ Лизы Галкиной на фото
Толпа забила до смерти вора в Екатеринбурге

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги