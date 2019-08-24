«Работать не пробовали?»: Лолита отчитала пожаловавшуюся на жизнь фанатку

Лолита Милявская оказалась в центре неприятного инцидента. Артистка резко ответила на жалобы одной из своих подписчиц под очередной публикацией в Instagram.

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На видео, опубликованном на странице звезды, Лолита показывает награду Nur-Sultan Music Awards в виде девушки, которая держит над головой шар. Одна из подписчиц певицы поздравила артистку с победой, однако сопроводила поздравление сообщением о том, что в то время как бомонд «друг другу премии дает», простые люди вынуждены ежедневно сталкиваться с трудностями.

Instagram @lolitamilyavskaya

«На трудовой народ плевать, им только б петь и танцевать. А трудовой народ нищает, хлеб в магазине дорожает», — стихотворно прокомментировала пользовательница ролик певицы.

Лолита нередко отвечает на комментарии своих подписчиков. Не промолчала артистка и в этот раз, однако ее реакция оказалась неожиданно резкой.

«А вы работать не пробовали? Хоть петь, хоть танцевать? Может попробуете?» — написала Милявская.

Впрочем, в комментариях большинство поклонников встали на сторону певицы, подчеркнув, что работа музыкантов и артистов — это тоже тяжелый труд, который включает в себя не только несколько минут на сцене.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что похудевшая Лолита восхитила юзеров фигурой.