Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо на отдыхе в Болгарии

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина перенесла нарушение мозгового кровообращения. 80-летняя народная артистка РСФСР почувствовала себя плохо на отдыхе в Болгарии 18 августа.

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В ночь на 22 августа Лидию Федосееву-Шукшину перевезли в одну из московских клиник. Врачам удалось стабилизировать состояние актрисы.

« Ухудшение состояния здоровья Лидии Николаевны произошло в воскресенье. Как выяснилось, на фоне повышения сахара и повышения давления у нее произошло нарушение мозгового кровообращения… Сегодня ночью ее транспортировали в Москву. Организацию взяла на себя ее дочь, Мария Шукшина. Сейчас она находится в клинике, ее состояние стабилизировалось », — цитирует РИА Новости пиар-директора супруга актрисы Бари Алибасова Вадима Горжанкина.

Немногим раньше стало известно, что дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария в своем аккаунте в Instagram опровергла, распространенную в СМИ информацию о том, что ее мать перенесла сердечный приступ.

«Поскольку поднялся очередной шум в желтой прессе, и мне бесконечно звонят журналисты, хочу разом всех успокоить: никакого сердечного приступа НЕ БЫЛО, мама в порядке, я всегда рядом, все живы и здоровы, чего и всем желаем!» — написала Мария Шукшина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной поделилась пикантной деталью романа своей матери с продюсером Бари Алибасовым.