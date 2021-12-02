Диетолог рассказал, как сбросить лишний вес без отказа от пиццы
Специалист Грейми Томильсон назвал способ похудения без отказа от любимых блюд.
Фото: www.globallookpress.com /Tampa Bay Times
Диетолог Грейми Томильсон рассказал о том, как быстро похудеть без строгих ограничений в еде, сообщает британский таблоид The Sun.
По словам специалиста, чтобы сбросить вес, необходимо уменьшить порции. Иногда блюда кажутся не такими уж огромными, однако в них может содержаться в несколько раз больше калорий, чем необходимо организму.
В качестве примера Грейми Томильсон привел пиццу с пепперони марки Domino's. Стандартная содержит 678 калорий, а большая — 1923.
Грейми Томильсон добавил, что именно из-за переедания увеличивается вес.
Ранее диетолог рассказала, почему некоторым никогда не удастся похудеть. Одни на правильном питании быстро теряют вес, а другие не могут сбросить и полкило. Эксперт назвала несколько факторов, влияющих на отсутствие результата.
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