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  4. Владимир Путин поручил решить вопрос досрочного выхода на пенсию угольщиков

Владимир Путин поручил решить вопрос досрочного выхода на пенсию угольщиков

, 10:31 52

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов, которая прошла 22 августа.

Фото : www.globallookpress.com / © Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности, говорится в сообщении на сайте Кремля, которое было опубликовано в субботу, 24 августа.

Также отмечается, что российский лидер поручил Кабмину представить предложения по корректировке порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых в отношении угля.

Есть поручение также и Министерству энергетики. Владимир Путин поручил предусмотреть глубокую переработку угля в регионах добычи, в том числе производство из него сжиженных газов и водорода.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин открыл Кубок мира по хоккею среди молодежных команд в Сочи.

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Владимир Путин поручил решить вопрос досрочного выхода на пенсию угольщиков

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