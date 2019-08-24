Владимир Путин поручил решить вопрос досрочного выхода на пенсию угольщиков

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности, говорится в сообщении на сайте Кремля, которое было опубликовано в субботу, 24 августа.

Также отмечается, что российский лидер поручил Кабмину представить предложения по корректировке порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых в отношении угля.

Есть поручение также и Министерству энергетики. Владимир Путин поручил предусмотреть глубокую переработку угля в регионах добычи, в том числе производство из него сжиженных газов и водорода.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин открыл Кубок мира по хоккею среди молодежных команд в Сочи.