Фанаты обсуждают фото Виктории Бони, на котором заметен округлившийся живот

Российская модель и телеведущая Виктория Боня стала участницей программы Андрея Малахова, во время которой обсуждалась тема домашнего насилия. После окончания съемок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото с ведущим вечернего шоу и поделилась выводами, к которым пришла после завершения очередного выпуска передачи.

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« Наши дети и женщины тупо не защищены от домашнего насилия совсем! Нужно менять законы! Иначе таких историй будет только больше », — заключила знаменитость.

Только вот большинство подписчиков никак не отреагировали на размышления светской львицы. Никто не стал с ней вступать в полемику, да и тех, кто был готов единодушно согласиться с позицией теледивы, оказалось не слишком много.

Instagram @victoriabonya

Большинство пользователей принялись обсуждать фигуру Бони. Фолловеры обратили внимание на то, что модель позирует в облегающем платье, которое подчеркивает ее округлившийся живот. Некоторые сочли, что звезда просто поправилась, однако другие построили более смелые доводы –по их мнению, Виктория ждет второго ребенка.

«Беременна?»

«Вика, Вы будто в положении, просто кажется, или так и есть?»

«Боня беременна?»

«Вы беременны или просто фото неудачное?» — интересовались поклонники.

Однако теледива не стала комментировать домыслы публики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Виктории Бони до слез растрогала песней звездную мать.