Видео: Бетономешалка раздавила легковушку в Калужской области

Пять человек стали жертвами ДТП в Калужской области, которое произошло утром в субботу, 24 августа. По информации специалистов экстренных служб, на трассе районе деревни Крутицы столкнулись грузовик МАН, который перевозил бетон и автомобиль KIA.

По предварительной информации, в результате аварии погибли все находившиеся в легковушке люди, в том числе двое детей. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают специалисты экстренных служб области.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что замглавы администрации Тамбова погиб в ДТП в Рязанской области.