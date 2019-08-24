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Видео: Бетономешалка раздавила легковушку в Калужской области

, 11:57 Эксклюзивное видео 1 452

В результате аварии погибли пять человек.

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Фото, видео : 5-tv.ru, МЧС РФ

Пять человек стали жертвами ДТП в Калужской области, которое произошло утром в субботу, 24 августа. По информации специалистов экстренных служб, на трассе районе деревни Крутицы столкнулись грузовик МАН, который перевозил бетон и автомобиль KIA.

По предварительной информации, в результате аварии погибли все находившиеся в легковушке люди, в том числе двое детей. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают специалисты экстренных служб области.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что замглавы администрации Тамбова погиб в ДТП в Рязанской области.

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