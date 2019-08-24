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  4. Актриса Александра Назарова похоронена на Троекуровском кладбище

Актриса Александра Назарова похоронена на Троекуровском кладбище

, 15:13 174

Звезда скончалась в реанимации вечером во вторник, 20 августа. Причиной смерти была названа полиорганная недостаточность.

Фото : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Народная артистка России Александра Назарова была похоронена на Троекуровском кладбище в субботу, 24 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию представителя Московского драматического театра имени Ермоловой, где работала актриса.

Перед этим в театре состоялась гражданская панихида, на которой собрались родственники, друзья и коллеги актрисы. Среди них были режиссеры Владимир Андреев, Юрий Грымов, актеры Эммануил Виторган, Сергей Никоненко, актриса Ольга Прокофьева.

Народная артистка России незадолго до смерти перенесла операцию. Врачи диагностировали у звезды заболевание легких, и, начиная с июля 2019 года она находилась в московской клинике под присмотром медиков. Александра Назарова скончалась в реанимации вечером во вторник, 20 августа. Причиной смерти была названа полиорганная недостаточность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам заместителя художественного руководителя театра имени Ермоловой Галины Боголюбовой, смерть Назаровой была ожидаемой. Она долгое время болела.

Александра Назарова прославилась благодаря ролям в фильмах «А если это любовь?», «Экипаж», «Принцесса на бобах», сериалу «Бригада», «Моя прекрасная няня», работе в театре имени Ермоловой и Центральном детском театре (Российский академический молодежный театр).

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