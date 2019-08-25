Стася Милославская составила портрет идеального мужчины

Стася Милославская — 24-летняя российская актриса — решила поделиться мыслями о том, каким должен быть ее идеальный спутник. Артистка нон-стопом начала перечислять качества, присущие хорошему бойфренду.

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« Надежный, заботливый, образованный, с чувством юмора, самоиронией », — поделилась звезда.

По словам Стаси Милославской в отношениях с мужчиной она хочет чувствовать себя слабой и ведомой. Актриса утверждает, что в жизни она чересчур самостоятельная и независимая, поэтому в своем молодом человеке хочет обрести крепкое мужское плечо.

«С мужчиной хочется чувствовать себя малышкой. Для меня не проблема, если мужчина будет успешнее — роль жены гения мне вполне подходит », — уверяет знаменитость.

Недавно появились слухи о романе Стаси Милославской и звезды сериала «Полицейский с Рублевки» и фильма «Гоголь» — Александра Петрова. Ранее популярный актер расстался с еще одной знаменитостью — Ириной Старшенбаум — с которой встречался около трех лет.

Стася Милославская не стала комментировать отношения с Александром Петровым, ссылаясь на присказку «счастье любит тишину». Об этом сообщает РeoplеТalk.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стасе Милославской пророчат участь «угонщицы» Леди Гаги.