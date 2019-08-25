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Канадские пиротехники выиграли мировой чемпионат фейерверков в Калининграде

, 4:45 Видео 48

В турнире принимали участие команды из шести стран. Количество зрителей превысило 30тысяч человек.

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Фото, видео : Instagram @khan_fireworks, 5-tv.ru

Канадские пиротехники стали победителями мирового чемпионата фейерверков 2019 года, состоявшегося на острове Октябрьский в Калининграде, сообщает ТАСС.

Турнир стартовал 10 августа и продолжался по субботам. В мероприятии приняли участие шесть команд из Италии, Португалии, Белоруссии, США, Канады и Испании.

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Команды представили на суд жюри пиротехническое шоу. Каждый номер, помимо прочего, украшало музыкальное сопровождение. Судьи оценивали номера по пятибалльной шкале. Учитывались синхронность залпов с фонограммой и зрительские эмоции от выступления каждой команды.

По подсчетам организаторов, количество зрителей, побывавших на турнире за три дня первенства, превысило 30 тысяч человек.

Первый мировой чемпионат фейерверков прошел в Калининградской области в 2016 году. В разные годы в первенстве принимали участие команды из России, Китая, Италии, Германии, Франции, Белоруссии, Хорватии, Польши и Мексики, Словакии, Латвии, Нидерландов, Болгарии, Португалии, Хорватии, Казахстана, Испании и других стран. Заявки на участие в чемпионате 2020 года уже подали команды из Малайзии, Вьетнама, Австралии, никогда прежде не выступавшие в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне победили в международном конкурсе фейерверков «Ростех-2019».

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