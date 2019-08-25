Канадские пиротехники выиграли мировой чемпионат фейерверков в Калининграде

Канадские пиротехники стали победителями мирового чемпионата фейерверков 2019 года, состоявшегося на острове Октябрьский в Калининграде, сообщает ТАСС.
Турнир стартовал 10 августа и продолжался по субботам. В мероприятии приняли участие шесть команд из Италии, Португалии, Белоруссии, США, Канады и Испании.
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Команды представили на суд жюри пиротехническое шоу. Каждый номер, помимо прочего, украшало музыкальное сопровождение. Судьи оценивали номера по пятибалльной шкале. Учитывались синхронность залпов с фонограммой и зрительские эмоции от выступления каждой команды.
По подсчетам организаторов, количество зрителей, побывавших на турнире за три дня первенства, превысило 30 тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне победили в международном конкурсе фейерверков «Ростех-2019».