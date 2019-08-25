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  4. Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России в «большую восьмерку» — видео

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России в «большую восьмерку» — видео

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Саммит лидеров «большой семерки» проходит во французском Биаррице.

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Фото, видео : Instagram @Sean Kilpatrick, /Michael Kappeler

Лидеры G7 в ходе встречи во французском Биаррице обсудили вопрос возвращения России в «большую восьмерку» (G8), сообщает «Экономика сегодня».

Отмечается, что представитель японской делегации на саммите подтвердил в рамках общения с журналистами проведение дискуссии на эту тему. Однако подробности обсуждения раскрыть категорически отказался.

21 августа французский лидер Эммануэль Макрон в своем аккаунте в Twitter заявил, что перспектива возвращения России к формату G8 стала бы уместной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Туск хочет пригласить Украину на следующий саммит G7. Глава Европейского совета также считает, что причины, по которым на саммит перестали приглашать Россию, по-прежнему актуальны.

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