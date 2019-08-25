Стало известно сколько зарабатывает муж Анастасии Заворотнюк

Слухи о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк страдает от онкологического заболевания в последнее время все чаще муссируются в ряде СМИ. По неподтвержденным данным, у актрисы после рождения дочери якобы диагностировали опухоль мозга.

Директор Анастасии Заворотнюк, вопреки слухам, заявляет, что знаменитость отменяет спектакли по причине, связанной с получением паспорта гражданки США.

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Несмотря на это, в окружении актрисы и ее мужа поговаривают о недуге. При этом, друзья опровергают информацию о том, что Петр Чернышев занимается сбором средств на лечение жены. По словам приятелей супружеской пары, фигурист достаточно неплохо зарабатывает, сообщает сайт KP.RU.

« У Пети с финансами все хорошо. Если шоу в Москве или в регионах, то Чернышев получает за один выход на лед от 100 до 300 тысяч рублей. Заграничные гонорары Пети более заманчивы. Там Чернышеву платят в среднем от 10 тысяч евро за один спектакль », — цитирует издание коллег Анастасии Заворотнюк.

По их словам, в настоящий момент Петр Чернышев временно прекратил выступления, чтобы быть рядом с супругой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лена Миро сопоставила диагнозы Заворотнюк и Жанны Фриске.