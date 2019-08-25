Российские «кукурузники» заменят новыми самолетами

В России подготовят замену легендарным самолетам Ан-2, известным в народе как «кукурузники». О создании нового регионального воздушного судна, которое будет способно перевозить от девяти до 14 человек, сообщили в Минпромторге РФ.

Как пояснил представитель ведомства, изначально предполагалось, что заменой Ан-2 станут одномоторные самолет ТВС-2ДТС «Байкал». Летательный аппарат создавался в авиационном НИИ в Сибири, а в серийное производство «Байкал» планировалось запустить в 2021 году.

«С учетом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в рамках работы над ЛМС — легким многоцелевым самолетом — создается новый серийный самолет», — цитирует представителя Минпромторга РИА Новости.

Новый самолет российские специалисты создадут, в том числе для того, чтобы улучшить транспортную доступность отдаленных регионов страны. Также одной из целей создания новых летательных аппаратов станет развитие местных воздушных линий. Решение о том, какие технические характеристики «Байкала» будут использованы в новом самолете, и дальнейшей судьбе самого ТВС-2ДТС окончательно будет принято в сентябре 2019 года.

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