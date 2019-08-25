Смертельное ДТП произошло в ночь на воскресенье, 25 августа, в Шемуршинском районе Чувашии, рядом с населенным пунктом Карабай-Шемурша.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате лобового столкновения автомобилей Toyota Corolla и LADA Vesta на 110 километре федеральной автодороги А151 пострадали семь человек. Три человека погибли на месте аварии, еще четверо пострадавших с травмами различной степени тяжести были отправлены в ближайшую больницу. Позднее поступило сообщение, что медики не смогли спасти еще двух пострадавших в данной аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смертельном ДТП в Хабаровском крае. Там также погибли пять человек, еще один чудом выжил.