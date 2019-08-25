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  4. Директор Софии Ротару прокомментировал слухи об онкологическом заболевании певицы

Директор Софии Ротару прокомментировал слухи об онкологическом заболевании певицы

, 13:46 936

Сергей Лавров рассказал о состоянии здоровья певицы.

Фото : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Евгений Одиноков

Недавно в соцсети появились слухи о проблемах со здоровьем 72-летней Софии Ротару. Один из юзеров, назвавшись соседом певицы, заявил, что артистка якобы лечится от онкологического заболевания в Крыму. Пользователь написал, что Ротару, мол, восстанавливается на своей даче в Ялте после тяжелых процедур.

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Однако концертный директор певицы Сергей Лавров в интервью KP.RU рассказал, что София Ротару чувствует себя прекрасно, и у нее нет проблем со здоровьем, а тем более онкологического заболевания.

«Никакого рака у Софии Михайловны нет. В Крым Ротару в этом году, к сожалению, вообще не приезжала, хотя у нее есть там дача и бизнес — семейный отель вилла „София“. Ротару живет по-прежнему в Киеве», — прокомментировал сплетни директор артистки.

Также директор Софии Михайловны добавил, что обследование организма Ротару обычно проходит в Германии. Также певица каждый год на севере Италии в одной из престижных клиник занимается очисткой организма. Там она правильно питается и худеет. Доктора специально подбирают ей индивидуальное меню и витамины.

Ранее директор Софии Ротару рассказал, где артистка хранит бриллианты.

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