Директор Софии Ротару прокомментировал слухи об онкологическом заболевании певицы

Недавно в соцсети появились слухи о проблемах со здоровьем 72-летней Софии Ротару. Один из юзеров, назвавшись соседом певицы, заявил, что артистка якобы лечится от онкологического заболевания в Крыму. Пользователь написал, что Ротару, мол, восстанавливается на своей даче в Ялте после тяжелых процедур.

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Однако концертный директор певицы Сергей Лавров в интервью KP.RU рассказал, что София Ротару чувствует себя прекрасно, и у нее нет проблем со здоровьем, а тем более онкологического заболевания.

«Никакого рака у Софии Михайловны нет. В Крым Ротару в этом году, к сожалению, вообще не приезжала, хотя у нее есть там дача и бизнес — семейный отель вилла „София“. Ротару живет по-прежнему в Киеве», — прокомментировал сплетни директор артистки.

Также директор Софии Михайловны добавил, что обследование организма Ротару обычно проходит в Германии. Также певица каждый год на севере Италии в одной из престижных клиник занимается очисткой организма. Там она правильно питается и худеет. Доктора специально подбирают ей индивидуальное меню и витамины.

Ранее директор Софии Ротару рассказал, где артистка хранит бриллианты.