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  4. Disney опубликовал первое фото Эммы Стоун в образе современной Стервеллы Де Виль

Disney опубликовал первое фото Эммы Стоун в образе современной Стервеллы Де Виль

, 18:34 Фото 66

Снимок злодейки из мультфильма «101 далматинец» появился в Instagram-аккаунте мультипликационной компании.

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Фото, видео : Instagram @disney, www.globallookpress.com/ © ImagePressAgency/ face to face

Disney в своем Instagram-аккаунте опубликовал первое фото Эммы Стоун в образе современной Стервеллы Де Виль. На снимке актриса предстала в более дерзком образе, нежели ее классическая анимационная героиня из популярного мультфильма «101 далматинец».

Стервелла Де Виль одета в стиле панк-рок. На ней длинная черная юбка и кожаный укороченный жакет такого же цвета. Черно-белые волосы теперь не прямые, а завиты в мелкие кудри. Образ завершает темный броский макияж глаз и губы винного оттенка.

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Instagram @disney

События в фильме будут разворачиваться в эпоху панк-рока в США семидесятых годов. Зрители узнают, как именно героиня превратилась в Стервеллу Де Виль и начала охоту на милых далматинцев.

Премьера фильма изначально должна была состояться 25 декабря 2020 года, однако потом ее перенесли на 28 мая 2021 года. Режиссером картины выступил Крейг Гиллеспи, известный зрителям по фильмам «Тоня против всех», «Рука на миллион», «И грянул шторм». В «Стервелле» также сыграют Эмма Томпсон, Пол Уолтер Хаузер, Джоэль Фрай, Адам Бейзил и другие.

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