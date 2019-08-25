Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»

Тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие» — El Camino: A Breaking Bad Movie — появился в сети. Его опубликовал стриминговый сервис Netflix. Картина Винса Гиллигана выйдет в прокат 10 ноября.

Новый фильм будет посвящен событиям, произошедшим после окончания истории сериала. Главным персонажем станет Джесси Пинкман, роль которого исполнит Аарон Пол. В тизере, в свою очередь, показано, как актер Чарльз Бейкер в роли наркомана Тощего Пита оказывается под допросом. Полицейские таким образом пытаются установить местонахождение Джесси Пинкмана, однако Тощий Пит говорит, что всерьез не знает, где его друг.

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