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  4. Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»

Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»

, 17:28 Видео 44

Картина выйдет в прокат 10 ноября.

Фото : YouTube / Netflix

Тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие» — El Camino: A Breaking Bad Movie — появился в сети. Его опубликовал стриминговый сервис Netflix. Картина Винса Гиллигана выйдет в прокат 10 ноября.

Новый фильм будет посвящен событиям, произошедшим после окончания истории сериала. Главным персонажем станет Джесси Пинкман, роль которого исполнит Аарон Пол. В тизере, в свою очередь, показано, как актер Чарльз Бейкер в роли наркомана Тощего Пита оказывается под допросом. Полицейские таким образом пытаются установить местонахождение Джесси Пинкмана, однако Тощий Пит говорит, что всерьез не знает, где его друг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новых сериях культового мультфильма «Рик и Морти», первые кадры которого попали в сеть.

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