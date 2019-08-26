Звезда российской эстрады Валерия трогательно поздравила в Instagram старшего сына Артема Шульгина с 25-летием, пишет Teleprogramma.pro.

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Певица опубликовала совместную фотографию с наследником и написала теплые слова.

«Я тебя бесконечно люблю и уважаю. Я чувствую, как постепенно ты, как старший, становишься нашей семейной опорой, на тебя всегда и во всем можно положиться», — гласит подпись к снимку.

Instagram @valeriya

Отчим Артема продюсер Иосиф Пригожин также присоединился к поздравлениям на своей странице и назвал Шульгина «сыном».

«Горжусь, а порой и наслаждаюсь твоими способностями и трудолюбием. Впервые в жизни я почувствовал, что вся наша семья может рассчитывать на такого парня, как ты, и с тобой мы не пропадем», — написал муж Валерии.

Instagram @prigozhin_iosif

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Валерии тайно женился.