Звезда российской эстрады Валерия трогательно поздравила в Instagram старшего сына Артема Шульгина с 25-летием, пишет Teleprogramma.pro.
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Певица опубликовала совместную фотографию с наследником и написала теплые слова.
«Я тебя бесконечно люблю и уважаю. Я чувствую, как постепенно ты, как старший, становишься нашей семейной опорой, на тебя всегда и во всем можно положиться», — гласит подпись к снимку.
Отчим Артема продюсер Иосиф Пригожин также присоединился к поздравлениям на своей странице и назвал Шульгина «сыном».
«Горжусь, а порой и наслаждаюсь твоими способностями и трудолюбием. Впервые в жизни я почувствовал, что вся наша семья может рассчитывать на такого парня, как ты, и с тобой мы не пропадем», — написал муж Валерии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Валерии тайно женился.