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  4. Видео: Фанаты вручили огромный торт звезде «Формулы-1» Квяту в честь рождения дочки

Видео: Фанаты вручили огромный торт звезде «Формулы-1» Квяту в честь рождения дочки

, 19:16 Видео 20

В Петербурге отменили показательный заезд «королевского автогонщика». Поклонникам оставалось только делать селфи на фоне гоночных болидов и общаться с кумиром.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Алексей Куденко

В Петербурге в субботу, 24 августа, отменили показательные заезды гонщика «Формулы-1». Зрителям оставалось только делать селфи на фоне спорткаров и общаться с кумиром Даниилом Квятом.

Инсайдеры сообщают, что выступление пилота команды гонщиков «Торо Россо» — Даниила Квята –отменили из-за возможных проблем с безопасностью. До этого организаторы мероприятия заявляли, что звезда «Формулы-1» совершит несколько продолжительных заездов по Адмиралтейскому проспекту.

Несмотря на подпорченное настроение, гости гоночного шоу быстро пришли в себя. Участники «праздника моторов» стали брать автографы и делать фото на память с Даниилом Квятом.

Атмосфера мероприятия стала настолько дружелюбной и теплой, что российской звезде «Формулы-1» подарили огромный торт в бело-розовых тонах. Презент был преподнесен в качестве поздравления гонщика с недавним рождением дочки Пенелопы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Даниил Квят показал очаровательное фото новорожденной дочери.

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