Умер старейший подводник России Юлий Ксюнин

В понедельник, 26 августа, стало известно о смерти старейшего подводника России Юлия Ксюнина. Он ушел из жизни в Тамбове, где прожил почти полвека, в возрасте 105 лет.

Юлий Ксюнин родился в Томске 10 февраля 1914 года. В 1939 году он поступил в высшее Военно-морское училище. После его окончания Ксюнин получил назначение на Тихоокеанский флот, где и началась его деятельность инженера-механика подводной лодки.

Во время Великой Отечественной войны его перевели в учебный отряд подводного плавания, где он служил помощником начальника учебного отделения. Ему также довелось поучаствовать в боях во время войны с Японией.

После окончания службы на Русском острове, капитан II ранга Юлий Ксюнин вступил в должность старшего офицера штаба Тихоокеанского флота. Позже он возглавил Военно-морской учебный центр добровольного общества содействия Военно-Морскому флоту. В 1951 году стал военным представителем Главного управления кораблестроения Военно-Морского флота в Красноярске, Ярославле и ГДР.

В Тамбов Юлий Ксюнин перебрался в 1960 году, он преподавал в техническом университете и автотранспортном техникуме. А с 1996 по 2004 годы являлся председателем городского комитета ветеранов Великой Отечественной войны.

Ксюнин имеет множество наград и орденов, среди которых орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и другие.

Прощание с Юлием Ксюниным пройдет в среду, 28 августа, в зале гражданской панихиды в Тамбове по адресу улица Фабричная, 6.

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