Умер старейший подводник России Юлий Ксюнин

В понедельник, 26 августа, стало известно о смерти старейшего подводника России Юлия Ксюнина. Он ушел из жизни в Тамбове, где прожил почти полвека, в возрасте 105 лет.
Юлий Ксюнин родился в Томске 10 февраля 1914 года. В 1939 году он поступил в высшее Военно-морское училище. После его окончания Ксюнин получил назначение на Тихоокеанский флот, где и началась его деятельность инженера-механика подводной лодки.
Ксюнин имеет множество наград и орденов, среди которых орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и другие.
Прощание с Юлием Ксюниным пройдет в среду, 28 августа, в зале гражданской панихиды в Тамбове по адресу улица Фабричная, 6.
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