Детей после ДТП на Кольцевой автодороге в Петербурге госпитализировали на вертолетах

Серьезная авария парализовала внешнее кольцо петербургской Кольцевой автодороги (КАД). В понедельник, 26 августа, на дамбе у съезда в Кронштадт внедорожник въехал в легковушку. Пострадали дети, находившиеся на заднем сидении. Спасателям пришлось вырезать их из автомобиля. На место сразу прибыли два санитарных вертолета.

15-летнего юношу в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой направили в институт скорой помощи имени Джанелидзе. 13-летнюю девочку — в Кронштадтскую больницу, у нее подозрение на перелом позвоночника. Водителям госпитализация не понадобилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что экс-сотруднику «Синергии» вынесли приговор за смертельное ДТП с беременной.