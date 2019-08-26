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  4. Детей после ДТП на Кольцевой автодороге в Петербурге госпитализировали на вертолетах

Детей после ДТП на Кольцевой автодороге в Петербурге госпитализировали на вертолетах

, 15:02 Эфирная новость 46

В понедельник, 26 августа, на съезде с КАД на Кронштадтское шоссе столкнулись Volkswagen и Nissan.

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Фото, видео : ВКонтакте @spb_today, 5-tv.ru

Серьезная авария парализовала внешнее кольцо петербургской Кольцевой автодороги (КАД). В понедельник, 26 августа, на дамбе у съезда в Кронштадт внедорожник въехал в легковушку. Пострадали дети, находившиеся на заднем сидении. Спасателям пришлось вырезать их из автомобиля. На место сразу прибыли два санитарных вертолета.

15-летнего юношу в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой направили в институт скорой помощи имени Джанелидзе. 13-летнюю девочку — в Кронштадтскую больницу, у нее подозрение на перелом позвоночника. Водителям госпитализация не понадобилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что экс-сотруднику «Синергии» вынесли приговор за смертельное ДТП с беременной.

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