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  4. Экс-сотруднику «Синергии» вынесли приговор за смертельное ДТП с беременной

Экс-сотруднику «Синергии» вынесли приговор за смертельное ДТП с беременной

, 12:29 Эксклюзивное интервью 23

Михаил Исахаков сбил двух женщин на своем BMW.

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Фото, видео : ТАСС / Руслан Шамуков, 5-tv.ru

Савеловский суд Москвы огласил решение по делу в отношении бывшего сотрудника университета «Синергия» Михаила Исаханова — летом 2018 года мужчина на своем BMW сбил двух женщин. Одна из них, бывшая на последнем месяце беременности, погибла, вторая получила тяжелые травмы и долго боролась за полноценную жизнь.

Муж погибшей признается, когда ему сообщили о том, что супругу срочно отправили в больницу, он и подумать не мог, что речь идет об угрозе жизни.

«Я думал, что у нее по дороге схватки начались, и ее увезли. Я не думал, что в реанимацию. Я ей сумку с вещами привез в больницу. Мне только в больнице врач вышел и сказал», — сообщил мужчина в интервью 5-tv.ru.

Мужчина не пропустил ни одного заседания по данному делу. Ему до сих пор непонятно, почему среди погибших в происшествии значится только один человек — ведь долгожданный малыш должен был появиться на свет в ближайшие дни и до злополучного ДТП был жизнеспособен. При этом экс-сотрудник «Синергии» не только продолжает отрицать свою вину, но даже не принес извинений семье погибших.

По словам мужа погибшей женщины, решением суда Исахаков был приговорен к максимальному сроку, который предполагала инкриминируемая ему статья — убийство по неосторожности — на момент совершения смертельного наезда. В колонии мужчина должен будет провести семь лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский режиссер Игорь Хомский погиб в страшном ДТП.

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