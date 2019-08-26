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Виталий Милонов предлагает одеть школьников в картузы и фартуки

, 18:18 13

Свои идеи по стандартам школьной формы депутат Госдумы изложил в обращении к министру просвещения Ольге Васильевой.

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Фото, видео : ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Виталий Милонов поддержал родителей, которые считают необходимым вернуть в стране единую школьную форму, как это было в СССР. Свои идеи по стандартизации внешнего вида школьников депутат Госдумы РФ изложил в обращении к министру просвещения Ольге Васильевой. Он указывает, что единообразие благотворно повлияет на учебный процесс и прекратит «визуальные соревнования» между детьми.

«Прошу Вас рассмотреть возможность учреждения единых стандартов внешнего вида учащихся с учетом пожеланий и культурных особенностей каждого региона нашей страны», — цитирует обращение Милонова РИА Новости.

По мнению депутата, начать можно с пилотных проектов «в ряде регионов», например, в Санкт-Петербурге. Здесь Милонов предлагает учесть дореволюционную историю столицы российской империи и одеть мальчиков в картузы и френчи, а девочек в платья и фартуки.

В дальнейшем парламентарий считает возможным организовать на местах льготный пошив форменной одежды, чтобы «снизить финансовую нагрузку на семьи».

Сейчас как должны быть одеты школьники, каждое учебное заведение устанавливает самостоятельно. Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2019 году средняя стоимость «набора школьника» увеличилась примерно на 6%. Покупка всего необходимого для ребенка к началу учебного года обойдется среднестатистической российской семье более чем в 21 тысячу рублей.

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