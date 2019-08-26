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  4. «Красивый мальчик»: Проехавший в метро Дмитрий Нагиев насмешил фанатов

«Красивый мальчик»: Проехавший в метро Дмитрий Нагиев насмешил фанатов

, 16:11 Видео 298

Артист поделился видео под песню о симпатичном юноше.

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Фото, видео : Instagram @nagiev.universal

Дмитрий Нагиев ведет свою страницу в Instagram в юмористической манере. Каждую публикацию он сопровождает саркастичным комментарием. Вот и на этот раз шоумен не удержался от шутки.

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В социальной сети артист выложил видео, на котором он едет в метро, опершись о поручень. На видеоряд наложена песня о «красивом мальчике».

«Мне приятно, что вы сначала видите сексуальный объект, а потом уже ничего», — подписал публикацию Нагиев.

В комментариях поклонники отметили чувство юмора своего кумира и его полное соответствие выбранной композиции. Однако нашлись и те, кто счел нужным поддеть телеведущего.

«А обувь всегда грязная?»

«Если не знать Нагиева, то бомж бомжом!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дмитрий Нагиев развеселил поклонников снимком на «троне».

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