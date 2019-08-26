«Красивый мальчик»: Проехавший в метро Дмитрий Нагиев насмешил фанатов

Дмитрий Нагиев ведет свою страницу в Instagram в юмористической манере. Каждую публикацию он сопровождает саркастичным комментарием. Вот и на этот раз шоумен не удержался от шутки.
Голая или нет? Новое фото Анастасии Волочковой вызывает сомнения
В социальной сети артист выложил видео, на котором он едет в метро, опершись о поручень. На видеоряд наложена песня о «красивом мальчике».
В комментариях поклонники отметили чувство юмора своего кумира и его полное соответствие выбранной композиции. Однако нашлись и те, кто счел нужным поддеть телеведущего.
«А обувь всегда грязная?»
«Если не знать Нагиева, то бомж бомжом!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дмитрий Нагиев развеселил поклонников снимком на «троне».