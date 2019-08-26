Житель Сочи изнасиловал и убил пятилетнюю дочь своей любовницы. Резонансное преступление произошло в ночь на 13 марта 2018 года в селе Бестужево Адлерского района. 30-летний гражданин Азербайджана, пока мать девочки была в больнице, надругался над ребенком и сильно избил.

Утром мужчина обнаружил малышку без признаков жизни и решил спрятать тело на берегу реки. Вернувшись, педофил объявил о пропаже дочери возлюбленной, стал создавать видимость активного участия в ее поисках, а позднее скрылся.

В полицию о произошедшем сообщили соседи. Преступник был задержан правоохранителями в одном из хостелов. Проведенная экспертиза показала, что смерть ребенка наступила в результате тупой травмы живота.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, 26 августа Краснодарский суд приговорил насильника и убийцу к 22 годам колонии строгого режима. Отмечается, что приговор вступил в законную силу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Краснодара обнаружен неизвестный подросток в состоянии комы.