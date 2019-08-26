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Актер Александр Числов перестал есть, чтобы его не отравили

, 23:25 209

Артист, сыгравший более 200 ролей в кино, уверен, что родственники хотят его смерти, чтобы завладеть квартирой в Москве.

Фото : ТАСС / Артем Геодакян

Сыгравший более чем в двух сотнях фильмов и сериалов актер Александр Числов последнее время живет в постоянном страхе. 54-летний артист тяжело болен, с трудом передвигается, но отказывается от лечения и уверен, что родственники намеренно пытаются сжить его со свету, чтобы завладеть его квартирой в Москве. Об этом пишет StarHit со ссылкой на давнего друга Числова Бориса Реутова.

«В мае он позвонил мне и сообщил, что сделал дарственную на племянницу Светлану. Сказал, что не хочет больше находиться в этой квартире, так как ему там тяжело. Еще отметил, что рядом с ним проживают какие-то Денис с Андреем. Когда я его встретил, а мы не виделись два года, я ужаснулся. Его нога отекла так, что не помещалась в обувь. У него была одышка. Я стал настаивать на лечении, но он отказывается», — рассказал Реутов.

В последнее время, по словам близких Числов перестал есть, поскольку опасается, что его хотят отравить.

Племянница Светлана подтвердила, что квартиру актер переписал на нее еще пять лет назад. Она предложила это, когда дядя пожаловался на какие-то угрозы. А Денис с Андреем действительно живут с ним — это его коллеги по работе, с которыми он делит быт уже 15 лет.

«Он давно болеет, но ехать к врачу категорически отказывается. Не подпускает меня к себе», — сказала Светлана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что недавно Александр Числов проходил курс лечения в наркологической клинике. А в середине августа был экстренно госпитализирован из дома, где у него начались проблемы с дыханием.

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