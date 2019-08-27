Долой «человейники»: в Минстрое предложили огранить высоту домов девятью этажами

Вице-премьер Виталий Мутко подтвердил сенсацию от Минстроя — ограничить строительство новых жилых домов девятью этажами.

Такую максимальную высоту рекомендуют современные архитекторы, которые готовят новый стандарт в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Таким образом должны исчезнуть «человейники» — кварталы высоток в ближайших пригородах мегаполисов.

Строителям такие ограничения понравится не могут в принципе. Это ж сколько денег нужно потерять ради людей? Чем выше этаж, тем больше прибыль. Поэтому сразу стали распространяться слухи: власти решили вернуть девятиэтажки - пережиток советского прошлого.

К слову, панельные типовые девятиэтажки в семидесятые стали настоящим спасением. Строились быстро, а главное дешево. До девятого этажа дотягивалась лестница пожарной машины (не надо был строить дополнительных лестниц). К тому де такой размер выдерживали относительно дешевые материалы. Внутри необходимый минимум.

Те девятиэтажки стоят по всей стране десятки лет. В некоторых до сих пор жить не так уж страшно. Но к таким домам уже не вернуться. Стандарты уши далеко вперед. Теперь правительство хочет их дополнить. Чтобы города развивались правильно.

А что должно прийти им на смену, почему девять этажей, и главное, как инициатива повлияет на стоимость жилья, разбирался Виктор Синеок.