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Звезда «Дома-2» Николай Должанский проиграл жену в карты и был избит

, 9:21 490

Главный эксцентрик телестройки, помимо супруги, остался должен сопернику 160 тысяч рублей.

Фото : vistanews.ru

Звезда «Дома-2» — Николай Должанский — вознамерился вернуть супругу Катю Богданову и решился пойти на крайние меры. 47-летний эксцентричный персонаж телестройки отправился на встречу с ее любовником — участником музыкальной группы Multiverse — Владимиром Пташником. За столом переговоров мужчины сыграли в карты, поставив на кон… жену Должанского.

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«Если бы выиграл я, то Володя готов был отпустить жену ко мне и больше с ней не встречаться. Кате, оставшейся без его поддержки, тоже ничего другого не оставалось бы, как вернуться ко мне — своему верному мужу и покровителю», — поделился знаменитость подробностями вечера.

Помимо благоверной супруги Николай Дожанский остался должен Пташнику 160 тысяч рублей. Нужной суммы у звезды «Дома-2» при себе не было, поэтому музыкант повел себя агрессивно и побил эксцентрика реалити-шоу. Об этом сообщает Starhit.

«Не ожидал такого поведения, поэтому не смог вовремя увернуться от удара. Из носа пошла кровь», — утверждает пострадавший.

По словам Николая Должанского после инцидента с применением физической силы, ему позвонила Катя Богданова и попросила не писать заявление на Владимира Пташника в полицию. Из большой любви к супруге звезда «Дома-2» не стал обращаться в правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Дома-2» рассказала о развлечениях с семьей.

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