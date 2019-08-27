Звезда «Дома-2» Николай Должанский проиграл жену в карты и был избит

Звезда «Дома-2» — Николай Должанский — вознамерился вернуть супругу Катю Богданову и решился пойти на крайние меры. 47-летний эксцентричный персонаж телестройки отправился на встречу с ее любовником — участником музыкальной группы Multiverse — Владимиром Пташником. За столом переговоров мужчины сыграли в карты, поставив на кон… жену Должанского.
Гороскоп на 27 августа: Овны, готовы к бурному роману?
«
Помимо благоверной супруги Николай Дожанский остался должен Пташнику 160 тысяч рублей. Нужной суммы у звезды «Дома-2» при себе не было, поэтому музыкант повел себя агрессивно и побил эксцентрика реалити-шоу. Об этом сообщает Starhit.
«
По словам Николая Должанского после инцидента с применением физической силы, ему позвонила Катя Богданова и попросила не писать заявление на Владимира Пташника в полицию. Из большой любви к супруге звезда «Дома-2» не стал обращаться в правоохранительные органы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Дома-2» рассказала о развлечениях с семьей.