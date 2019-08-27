Победителей чемпионата профмастерства WorldSkills объявят в Казани

В Казани сегодня, 27 августа, финиширует Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills.

За победу в престижном первенстве борются настоящие асы своего дела — представители 63 стран мира. Поддержать свои команды приехали тысячи болельщиков, и по накалу эмоций это состязание явно не уступает настоящим Олимпийским играм.

Уже сегодня вечером будут объявлены победители. Их мастерству будут стоя аплодировать почти 50 тысяч человек, которые придут на церемонию закрытия.

В последний день соревнований за сборную России болел и Роман Ишмухаметов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Васильева рассказала о влиянии WorldSkills на среднее профобразование в России.