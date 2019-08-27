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  4. Победителей чемпионата профмастерства WorldSkills объявят в Казани

Победителей чемпионата профмастерства WorldSkills объявят в Казани

, 12:12 Эфирная новость 32

На церемонии закрытия WorldSkills ожидается по меньшей мере 50 тысяч человек.

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Фото, видео : ТАСС / Егор Алеев, 5-tv.ru

В Казани сегодня, 27 августа, финиширует Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills.

За победу в престижном первенстве борются настоящие асы своего дела — представители 63 стран мира. Поддержать свои команды приехали тысячи болельщиков, и по накалу эмоций это состязание явно не уступает настоящим Олимпийским играм.

Уже сегодня вечером будут объявлены победители. Их мастерству будут стоя аплодировать почти 50 тысяч человек, которые придут на церемонию закрытия.

В последний день соревнований за сборную России болел и Роман Ишмухаметов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Васильева рассказала о влиянии WorldSkills на среднее профобразование в России.

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