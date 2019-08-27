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Как выглядит самая красивая тату-модель, превратившая тело в холст — фото

, 17:01 Фото 62

Тело 26-летней Лоуренс Бедард украшают десятки татуировок, однако для девушки это далеко не предел.

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Фото, видео : Instagram @lolobe4

Канадская тату-модель Лоуренс Бедард покоряет Instagram своими жаркими фотографиями. Первую татуировку девушка набила в 16 лет.

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Сегодня Бедард к тому же активно занимается спортом и следит за фигурой. Все это принесло ей огромную популярность в соцсетях. Недавно модель заключила контракт с брендом Fashion Nova.

По словам Лоуренс Бедард, главное правило ее жизни — никогда не сдаваться.

«Жизнь слишком коротка для грусти, поэтому нужно улыбаться, пока есть зубы», — написала девушка в посте в Instagram.

Также Бедард рассказала, что одна из ее татуировок посвящена прогулке на яхте с отцом под тяжелую музыку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «русская Кардашьян» Анастасия Квитко «искупалась» в долларах в стриптиз-клубе.

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