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«Как на сковороде»: поклонники Рудковской раскритиковали ее фотосессию

, 15:38 Видео 85

Подписчикам продюсера в Instagram не понравились ее движения на камеру.

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Фото, видео : Instagram @rudkovskayaofficial

Поклонники музыкального продюсера Яны Рудковской раскритиковали ее новую фотосессию в рамках фестиваля «Новая волна», который сейчас проходит в Сочи. Подписчикам супруги Плющенко в Instagram не понравилось, как она двигается на камеру.

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«Платье красивое, а движения как-то…» — прокомментировал один из пользователей.

«Научите ее двигаться», — добавил другой.

«Да задержитесь вы хоть две секунды в одной позе, что прямо как на сковороде», — не сдержался юзер.

Однако среди критики нашлись и положительные комментарии. Например, некоторым поклонникам пришлось по душе серебристое платье продюсера от Dior.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Яна Рудковская в шутку задумалась о том, чтобы застраховать свои ноги.

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