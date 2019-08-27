«Как на сковороде»: поклонники Рудковской раскритиковали ее фотосессию

Поклонники музыкального продюсера Яны Рудковской раскритиковали ее новую фотосессию в рамках фестиваля «Новая волна», который сейчас проходит в Сочи. Подписчикам супруги Плющенко в Instagram не понравилось, как она двигается на камеру.

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«Платье красивое, а движения как-то…» — прокомментировал один из пользователей.

«Научите ее двигаться», — добавил другой.

«Да задержитесь вы хоть две секунды в одной позе, что прямо как на сковороде», — не сдержался юзер.

Однако среди критики нашлись и положительные комментарии. Например, некоторым поклонникам пришлось по душе серебристое платье продюсера от Dior.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Яна Рудковская в шутку задумалась о том, чтобы застраховать свои ноги.