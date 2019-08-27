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  4. Уровень воды в Амуре у Комсомольска превысил опасную отметку

Уровень воды в Амуре у Комсомольска превысил опасную отметку

, 16:28 Эфирная новость 53

Если вода дойдет до 750 сантиметров, а такое вполне возможно, регион ожидает стихийное бедствие.

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Фото, видео : МЧС РФ / ТАСС, 5-tv.ru

Все экстренные службы Комсомольска-на-Амуре днем 27 августа приведены в режим повышенной готовности. Уровень воды в реке Амур стремительно повышается. Сейчас он на отметке 673 сантиметра, при том что высота в 450 уже считается опасной.

В пригородах ведется эвакуация населения. В самом городе продолжают укреплять дамбы, на трассах устанавливают временные трубопроводы и насосы для откачки воды. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время уровень Амура может подняться до отметки в 750 сантиметров, а это, говорят специалисты, уже масштаб стихийного бедствия.

Тем временем в Амурской области ищут мошенников, которые решили нажиться на восстановительных работах после паводков.

«Мошенники действовали от имени правительства Амурской области. Грубо подделали распоряжение, направили предпринимателям письма с приложением счета фактур и указанием расчетных счетов, на которые нужно было предпринимателям перечислить денежные средства», — сказал Дмитрий Лазарев, начальник отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Амурской области.

Для большей убедительности преступники еще и звонят своим жертвам. Накануне, 26 августа, губернатор Амурской области в Instagram предостерег руководителей предприятий и фирм, рассказав о письмах мошенников.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владивосток уходит под воду: мощные ливни привели к сходу оползней.

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